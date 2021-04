Un enfant retiré d’une école primaire en raison de la sortie de prison d’un père violent | Le témoignage d’une professeure

«Cet enfant est avec nous depuis le début de l’année scolaire. La séparation entre les parents a eu lieu l’année précédente. J’ai appris mercredi matin que l’enfant ne se présenterait plus à l’école parce que son père sortait de prison. Sa famille doit aller se cacher, car ses membres ne sont pas en sécurité. J’ai appris un peu plus tard en après-midi que le père avait déjà brisé ses conditions de libération. Ça peut laisser croire que la mère a bien fait de [se cacher]… Cette histoire m’a brisé le cœur. On s’attache à ces enfants. On apprend à les connaître et vice-versa. Ils apprennent à nous faire confiance. On bâtit une relation…»