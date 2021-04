Long week-end de Pâques | Rassemblements illégaux et contraventions

« Le couvre-feu a peut-être été un peu plus difficile à respecter. À Saint-Jean-sur-Richelieu, 34 constats d'infraction pour le couvre-feu et 16 autres ont été remis seulement dans la soirée de samedi. Dix constats d'infraction ont été remis pour des rassemblements illégaux, un souper et un mini-party. Des policiers faisaient des rondes, des vérifications dans des parcs, des centres commerciaux. ».