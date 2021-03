Météo | «Les records s’accumulent en mars»

«C’est une période d’incertitude météorologique. À la fin mars, les quatre saisons se rencontrent parfois en 24 heures. Cette semaine, on a eu la chance d’avoir six jours avec des températures au-dessus des 10 degrés Celsius. On a même eu 20 degrés. Normalement, on voit cela à la fin avril. En plus, deux centimètres de neige sont tombés en mars. Les records s’accumulent au Québec en mars.»