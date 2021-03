Policier agressé et désarmé | Ali Ngakukiye accusé de tentative de meurtre

Le présumé auteur de l'attaque d'un policier en service en janvier dernier à Montréal a été formellement accusé vendredi matin.

Ali Ngakukiye fait face à sept chefs d’accusations, dont tentative de meurtre.

Cette fois, les policiers sont convaincus de détenir le bon suspect. On se rappellera que Mamadi Fara Kamara, un chargé de cours de l’École Polytechnique, avait été injustement arrêté dans cette affaire avant d’être libéré six jours plus tard.

« Il y a une enquête exhaustive qui a été faite par le SPVM et on est confiants de présenter cette preuve devant le tribunal dans les semaines à venir », a noté Me Katherine Brabant, procureure de la poursuite.

Pour sa part, la défense se préoccupe de la sécurité de son client en prison.

« Nous croyons qu’ils vont tout faire et ils devraient tout faire, pour que notre client, son intégrité physique, psychologique, soit protégée en détention », note Me Elfriede Duclervil.

Le présumé accusé, âgé de 21 ans, n’a pas semblé très préoccupé lors de sa comparution au Palais de Justice de Montréal, contrairement à ses proches. Il reviendra en cour le 1er avril pour la suite des procédures.