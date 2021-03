Procès pour meurtre de Benoit Cardinal | Témoignage percutant du père de la victime

Lors de cet appel, M. Cantin indique entre autres que ce qu'il voit est «terrible, pire que dans les films».

Par ailleurs, la procureure de la Couronne a expliqué au jury que l’accusé avait démissionné de son emploi au centre jeunesse de Laval, le 10 janvier 2020, soit six jours avant le meurtre.

Pendant ce temps, Benoit Cardinal, 34 ans, était assis dans le box des accusés.

Plusieurs témoins

35 témoins seront appelés à la barre vendredi, incluant les membres de la famille, des amis et des experts.

Le procès doit durer six semaines.

Rappelons que Jaël Cantin, 33 ans, a été tuée à son domicile, à Mascouche, le 16 janvier 2020.

Éducation spécialisée et mère de six enfants, Mme Cantin était avec son conjoint Benoit Cardinal au moment des évènements. La cause de sa mort serait «un traumatisme par un objet contondant».