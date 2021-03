Violence conjugale | Le palais de justice de Montréal ne dérougit pas

« Parmi des dossiers de vol et de fraude ou des dossiers de drogue, j'ai rapidement pu mettre la main sur plusieurs dossiers impliquant de la violence faite aux femmes: huit au total... de ce que j'ai pu observer (...) Les signalements en matière de violence conjugale ont augmenté de 12% en cinq ans et depuis le 1er avril 2020, SOS Violence conjugale a reçu tout près de 40 000 demandes, 7000 demandes de plus que l'an dernier. »