7e féminicide au Québec depuis février | «Quel est le plan de match pour protéger les victimes de violence conjugale?»

«Au plan politique, j’ai d’ailleurs apprécié le commentaire de Manon Massé. On a beau créer des comités non partisans qui donnent une liste de recommandations, ce qui est bien, il faut également appliquer celles-ci. Sur des sujets aussi délicats, ça prend un responsable. Quel est le plan de match pour offrir des services et protéger les victimes de violence conjugale ?»