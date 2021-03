Hausse des féminicides au Québec | «C'est très alarmant»

Au Canada, 160 femmes sont mortes des suites d'un acte violent en 2020, ce qui correspond à une femme tuée tous les deux jours et demi. Au Québec, le constat est tout aussi alarmant : huit ont été recensés l’an dernier tandis que six ont été confirmés en trois mois et demi. Le Devoir soulève d’ailleurs une incohérence qui découle d’un principe qui règne en maître dans les tribunaux : la détention est l’exception. Entrevue avec la journaliste du quotidien Le Devoir, Améli Pineda.