Mort d'une ado provoquée par une collision sur l'autoroute 40 | Peut-on contrer ces courses extrêmement dangereuses ?

Une adolescente est décédée samedi, à cause d’une course de rue qui a dégénéré sur l’autoroute 40, à Montréal. Comment doit-on sensibiliser les jeunes aux dangers de la vitesse? Est-ce que l’évaluation du risque est différente chez les adolescents? Voici les commentaires de Bertrand Godin, coureur automobile et expert en sécurité routière puis Normand Voyer, chimiste et professeur titulaire au département de chimie à l’Université Laval.