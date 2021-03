Revue de presse | Encore des cas de violence conjugale: «Au-delà des chiffres, il y a des femmes» -Paul Arcand

« Depuis les derniers jours, on a beaucoup de chiffres sur la violence conjugale. Mais, au-delà des chiffres, il y a des femmes, des femmes qui ont peur, qui ont peur de dénoncer, qui ne savent pas quoi faire. Se pousser d'un homme violent ce n'est aussi simple que certains voudraient le laisser croire; il faut que ce soit planifié et organisé. Dans les préoccupations des femmes, je pense, on retrouve la peur de porter plainte et de voir le conjoint remis en liberté dans l'attente des procédures. »