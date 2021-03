Pornhub ne rapporte pas les cas d’exploitation sexuelle d’enfants | «Profondément choquant et immoral» - Steven Guilbeault

«Je trouve ça profondément choquant et immoral. Bientôt, ce ne sera plus possible. Ton siège social aura beau être à l’autre bout du monde, si ton contenu est diffusé au Canada, nos lois et nos règlements vont s’appliquer. Et si tu ne les respectes pas, tu vas payer des amendes. Et des amendes très salées. On envisage un pourcentage du chiffre d’affaires global de l’entreprise»