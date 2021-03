Harcèlement au sein de Natation artistique Canada | «Je me suis dit que je ne voulais plus faire affaire avec cette organisation»

Le recours

Cinq anciennes nageuses artistiques dénoncent le climat toxique et les abus physiques et psychologiques dont elles ont été victimes lors de leur passage au sein de l'équipe nationale du Canada. Ces anciennes athlètes de nage synchronisée, comme on appelait cette discipline auparavant, ont d’ailleurs intenté une action collective contre leur ancienne fédération.

Elles allèguent avoir été victimes d’intimidation, d’abus de toutes sortes et de harcèlement psychologique pour perdre du poids, afin d’être les plus minces possible.

Au moins cinq entraîneurs, dont la réputée Julie Sauvé, sont pointés du doigt.

Ce climat toxique a été en place pendant de nombreuses années.