Un parent milite pour que Facebook retire des photos dont les sujets sont sa fillette tuée et sa présumée meurtrière

Toute cette histoire rappelle celle du meurtrier Ugo Fredette, qui a tué Véronique Barbe à Saint-Eustache, il y a un peu plus de trois ans. La famille de la victime demandait à ce que les photos d'Ugo Fredette et de Véronique Barbe soient retirées de Facebook. Finalement, le géant du web a supprimé le profil Facebook du meurtrier et s’est ensuite excusé auprès de la famille de la victime.

