Femmes assassinées à Sainte-Sophie | «Ça n’a pas de bon sens qu’en 2021, on vive comme des barbares»

«Ça n’a pas de bon sens en 2021. J’ai le goût de parler aux hommes, d’homme à homme. Il n’y a rien de masculin, il n’y a rien de viril à être violent avec une femme. Au contraire, je trouve ça lâche. Il est temps que les hommes, on se mette ensemble et qu’on se dise : ‘’on va parler à nos garçons, on va parler à nos chums’’. Mais ça n’a pas de bon sens qu’en 2021, on vive comme des barbares. On est dans une société civilisée. Toutes les femmes et tous nos enfants ont droit à un milieu de vie sécuritaire. Passons le mot et espérons aussi que les mesures qu’on met en place, pour les centres d’hébergement pour les femmes, que la situation enfin s’améliore»