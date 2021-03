Sauvetage in extremis des eaux glacées de la rivière des Mille-Îles | Patrick Lagacé s’entretient avec un héros très humble

«Ç’a été un moment chaleureux. On s’est pris dans nos bras malgré la COVID. On pleurait. Elle me remerciait. Et je lui ai dit que je n’aurais pas pu faire autre chose que ça. Si elle avait été dans l’eau, j’aurais sauté à l’eau pour aller la chercher. Peut-être qu’on serait tous morts, mais je n’aurais pas été capable de vivre en ayant une image de quelqu’un qui s’en va à la dérive et de ne rien faire»