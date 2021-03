Drame horrible à Sainte-Sophie | Une hache aurait servi à l'ex-conjoint pour le double meurtre

Une hache aurait été utilisée par l'homme qui aurait commis un double meurtre, lundi soir, dans une résidence de Sainte-Sophie dans les Laurentides.

On peut donc imaginer la violence du décès des deux victimes, Sylvie Bisson, 60 ans et Myriam Dallaire, 28 ans, qui seraient mère et fille.

Le suspect de 33 ans de Sainte-Sophie, qui aurait des antécédents criminels, a subi des blessures importantes lors d'une collision survenue à Saint-Jérôme quelques minutes après les meurtres.

«Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'y avait pas de trace de freinage sur les lieux et qu'il s'agirait donc d'une tentative de suicide, disait Sabrina Rivet du 98.5, mercredi matin, au micro de Paul Arcand.

Même si la SQ refuse de confirmer quoi que ce soit, il pourrait s'agir de Benjamin Soudin, l'ex-conjoint de la victime de 28 ans.