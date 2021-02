Laurentides | Plusieurs voitures volées dans les stationnements des centres de ski

«La majorité des skieurs utiliseront un véhicule afin de se rendre dans une station de ski alpin. Évidemment, les gens vont laisser la voiture dans l'un des grands stationnements adjacents à la station. Parfois, des personnes reviennent à leur véhicule, quelques heures plus tard, et il n’est plus là. Cette fâcheuse situation est arrivée à plusieurs personnes dans les Laurentides, entre autres. La Sûreté du Québec a ouvert plusieurs dossiers à cet effet dans la MRC des Pays-d’en-Haut.»