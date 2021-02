Desjardins exige un mandat de perquisition à la police | «C'est une nécessité afin d'obtenir légalement du contenu; mais pourquoi?»

Les enquêteurs de la SQ, de Laval et de Montréal se sont relayés jour et nuit durant quatre jours et trois nuits, pour protéger l'opération de son enquête.

La SQ a demandé un mandat pour avoir accès à des documents que Desjardins ne consentait pas à lui livrer.

L'ordinateur de l'ex-employé du marketing, Sébastien Boulanger Dorval, le malfaiteur soupçonné dans cette affaire, de même que des enregistrements de conversations étaient ciblés par les policiers.