« Il y a des sorties de route sur la 13 à Laval, la 15 à Mirabel, à Saint-Jérôme, la 35 à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la 30 à Saint-Constant. Pas de blessés, mais beaucoup de dommages matériels. La porte-parole de la SQ me disait et je cite: C'est très laid sur les routes et laid le mot est faible. »