Otage durant 450 jours | «Je ne voulais pas tomber dans le désespoir» -Edith Blais

Édith Blais a été l'otage de djihadistes au Sahara durant 450 jours avant de risquer le tout pour le tout et de s’évader durant une nuit avec son compagon Luca Taccetto des mois plus tard.

La Québécoise raconte les mois d’angoisses, de craintes et de peur dans son livre Le sablier, otage au Sahara durant 450 jours. Après tout ce temps, on s’habitue à la liberté retrouvée?

« Oui, ça revient vite et on aime ça. On ne veut plus la laisser alle », a-t-elle déclaré au micro de Patrick Lagacé.

Comment fait-on pour garder espoir durant tout ce temps?