Accusé d’agressions sexuelles, Michel Arsenault est maintenant libre | Les mauvaises notes prises par un policier mises en cause

«Imaginez quand l’emprisonnement d’un individu et sa liberté est en jeu et l’enquêteur, dans un dossier qui est tellement important pour les victimes, l’accusé et la société, ne prend pas de bonnes notes. Est-ce que c’est parce qu’il veut cacher des choses? Est-ce que parce que l’enquête est bâclée? On ne le sait pas et on ne le saura jamais parce que les preuves ne sont pas là»