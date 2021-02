Affaire Mamadi Camara | «Ce n’est pas très difficile de faire arrêter quelqu’un»

«Ce n’est pas très difficile de faire arrêter quelqu’un! Toi et moi, on se parle au téléphone et j’appelle la police pour leur dire : ‘’Drainville m’a menacé de mort’’. Je te garantis que j’ai des chances de te faire arrêter. Est-ce que tu vas être reconnu coupable? Peut-être pas. Mais est-ce que ta vie va être chamboulée? Fort probablement. Les critères pour faire arrêter quelqu’un ne sont pas très élevés au Canada»