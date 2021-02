Affaire Camara | La Fraternité des policiers demande à Valérie Plante d'être plus responsable

«Il était sidérant de vous entendre en plein point de presse présumer des conclusions d’une enquête de police complexe, délicate et surtout encore intensément active. Il était surréel de vous entendre réclamer une enquête neutre tout en énonçant vos propres conclusions. Votre évocation du profilage racial dans ce dossier représente une allusion extrêmement déplorable, ce faisant, vous jetez de l’huile sur le feu, nuisez au climat social et compliquez encore davantage la tâche de ceux et celles qui ont la responsabilité d’assurer la sécurité des Montréalais et des Montréalaises. Nous espérons que vous saurez dorénavant vous comporter de façon plus responsable en évitant que vos biais idéologiques n’interfèrent avec votre nécessaire devoir de réserve.»