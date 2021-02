Affaire Mamadi Fara Camara | Le Montréalais est toujours un «témoin important»

«Ça pourrait nuire à l’enquête active actuellement d’avoir une autre enquête. On serait prêt à accueillir un observateur indépendant pour venir voir le travail effectué par l’ensemble des enquêteurs de ce dossier sans nuire à l’enquête en cours. On n’est pas dans une situation de profilage racial, on est dans une situation d’enquête criminelle et il y a des faits et des observations et des témoins qui nous ont amenés à procéder à des gestes»