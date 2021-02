Acquittée du meurtre de son ex-conjoint violent | Sabrina Rose Dufour témoigne au micro de Paul Arcand

«Plus le temps avançait, plus la violence s’aggravait. J’étais prise dans le cycle de la violence et je me suis habituée à cet environnement toxique. C’était de la violence physique, psychologique, émotionnelle, sociale et j’en passe. J’étais sous le charme, mais aussi très isolée. Je ne voyais plus personne de ma famille, je ne voyais que lui. Je n’avais plus de cellulaire pour rejoindre mon entourage. Je ne considérais même plus ma propre vie comme étant importante»