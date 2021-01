Rassemblements illégaux | Comment les contrevenants s'y prennent pour éviter les policiers: «On est passé à un autre niveau»

«C’est comme si on était passé à un autre niveau», disait la chroniqueuse Marie-Laurence Delainey en parlant des rassemblements illégaux en temps de pandémie au Québec.

«Les policiers laissent moins de chances, donnent moins d’avertissements plus de constats et les gens eux usent de plus en plus d’imagination pour ne pas se faire prendre», disait-elle lundi matin au micro de Paul Arcand.

223 personnes identifiées lors d'un rassemblement de juifs hassidiques, vendredi dernier.