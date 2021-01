Survivaliste et complotiste armé | «Il fallait intervenir» -Le frère de l’accusé

Lorsque les policiers se sont rendus sur place, ils ont trouvé l’arme et les bombes artisanales.

« Je ne savais pas qu’il avait ça. Dans le temps, il faisait des petits pétards. Juste pour s’amuser. Mon frère, ce n’était pas de la violence. C’était juste de la protection pour ses enfants. C’était comme une mission de protéger sa famille. »

Bipolaire, Maurice Clermont était sous médication.

« C’est toutes ces choses-là qui faisaient qu’on était inquiets. On ne savait plus s’il prenait ses médications. On voyait qu’il ne dormait plus et qu’il consommait des drogues.