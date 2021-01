Jared Porter congédié par les Mets en raison de messages sexuellement explicites | «On ne parle pas d’un manque intégrité, mais de gestes criminels»

«Le gars avait un bon nom dans la MLB. En décembre, il a eu la chance de sa carrière en étant nommé à la direction des Mets de New York.[...] Or, on apprend qu’il a harcelé une femme en 2016. On ne parle pas d’un manque d'intégrité ici, mais de gestes criminels. C’est inacceptable. Il n’aurait jamais dû être nommée à la direction des Mets. C’est terminé pour lui; il n’aura jamais plus un poste important dans la MLB.»