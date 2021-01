Nouvel An à New York | La ville était littéralement déserte

Le Nouvel An à New York a été particulièrement différent pour notre correspondant Richard Châteauvert alors que la ville était littéralement déserte pendant les festivités entourant l’arrivée de la nouvelle année.

Du côté de Times Square, on retrouvait tout au plus une centaine de personnes dont des familles de médecins et de professionnels de la santé, sinon on ne retrouvait que des journalistes.

Pour notre correspondant, l’émission qui a plus marqué la soirée fut celle d’Anderson Cooper et d’Andy Cohen qui était marqué par une grande consommation d’alcool.

Fait marquant à ses yeux, l’absence de bruit, de klaxon et de festivité dans les rues.

Il faut aussi noter selon lui la hausse de la criminalité dans la ville depuis les débuts de la pandémie étant donné le contexte économique plus que difficile pour les New-Yorkais.