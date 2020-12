Saccage dans les locaux de la guignolée des médias de la Rive-Sud à Longueuil

La grande guignolée des médias de la Rive-Sud de Montréal dans le secteur de Longueuil a été vandalisée et volée dans la nuit de lundi à mardi.

Il était près de 1h00 dans la nuit lorsque les responsables de la sécurité de l’endroit ont constaté que l’entrepôt où étaient entreposés les denrées, les vêtements et l’ensemble des dons offerts à la guignolée avait été saccagé.

Des caisses de bonbons, de denrées, de couches, de nourriture ont été dérobées et pourraient être revendues par les voleurs selon Jean-Marie Girard, président de la grande guignolée des médias de la Rive-Sud, qui prétend que le crime aurait été planifié à l’avance et orgasiné en fonction de tous les dégâts et de la logistique entourant le crime.

Des boîtes de vêtements et de nourritures ont été éventrées et des dégâts considérables de vandalisme ont été commis à l’intérieur par les voleurs et les vandales. Monsieur Girard estime les pertes et les dommages à près de 5000 dollars.

Les policiers ont été appelés sur les lieux en cours de nuit dès la découverte du saccage.

La guignolée des médias de la rive sud reçoit à nouveau des dons et fait appel à la générosité pour pallier la situation. Toute personne ayant des informations concernant ce vol est priée de communiquer sans attendre avec le 911.