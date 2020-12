Non-respect des mesures sanitaires | Les dénonciations se multiplient

Plus de 500 appels concernant des infractions liées aux mesures sanitaires ont été logés au SPVM, la semaine dernière.

En une semaine à Montréal, les agents de police ont remis 353 constats d'infraction. Ils ont inspecté plus de 3600 commerces et plus d'une centaine d'autres lieux.

Au sud du fleuve Saint-Laurent, 17 constats ont été émis la semaine dernière à Longueuil.

Quant à la ville de Québec, on a recensé 131 appels de dénonciation au corps policier de la capitale nationale entre le 13 et le 19 décembre.