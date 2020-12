Manifestation contre les mesures sanitaires à Montréal | Près de 300 constats d'infraction ont été remis

Près de 300 constats d'infraction ont été remis dimanche pour le non-respect du port du masque lors d'une manifestation à Montréal.

Quelques milliers de personnes se sont rassemblées devant les bureaux montréalais du premier ministre François Legault pour ensuite circuler au centre-ville pendant plusieurs heures.

Les gens présents s'opposaient aux mesures sanitaires mises en place par le gouvernement Legault depuis le début de la pandémie.

En plus des 269 constats en lien avec le port du masque, six autres rapports d'infraction généraux en fonction de la Loi sur la santé publique ont été envoyés au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Le rassemblement a pris fin vers 17 h près du Parc Lafontaine.