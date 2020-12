Procès Salvail | «Il faut accompagner les victimes» -L'ex-juge Nicole Gibeault

Cela dit, Nicole Gibeault pense que les accusations formulées par Donald Duguay envers Éric Salvail et celles d’Annick Charette envers Gilbert Rozon vont faire bouger les choses.

« Ce n’est pas le verdict qu’ils voulaient obtenir et je sais que le public est outré, mais ils pourront dire qu’ils ont fait avancer les choses. Ces deux personnalités (Salvail et Rozon), quand on lit les jugements, ça ne redore pas leur blason.

« Je pense qu’ils (Duguay et Charette) vont faire avancer le droit énormément. On l’a vu dans le rapport émis par un comité cette semaine: il faut accompagner les victimes. »