Retour à la télévision? | «Personne n'a envie de travailler avec Éric Salvail» -Richard Therrien

L’acquittement de l’ex-animateur et producteur Éric Salvail des trois chefs d’accusations qui pesaient contre lui, vendredi, mène d’emblée à une interrogation, à savoir, si ce dernier pourrait relancer sa carrière.

L’animateur Patrick Lagacé a posé la question au chroniqueur spécialisé en télévision Richard Therrien, journaliste au quotidien Le Soleil.

« Sur la plan professionnel, ce jugement ne change absolument rien, dit Therrien. Je ne crois pas que Éric Salvail puisse revenir. À court terme, certainement pas. À moyen terme non plus. Et à long terme, ça m’étonnerait beaucoup, mais il n’y a rien d’impossible. »