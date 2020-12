Plaignante au procès Rozon | Annick Charette au micro de Paul Arcand

« Ma première réaction: je vous jure que j'ai ri. Je me suis dit: mon Dieu il ne peut pas avoir dit ça. C'est grotesque. La deuxième (réaction), j'étais extrêmement en colère parce que je viens de me faire traiter de tous les noms dans une salle de cour et je suis assise sur un banc et personne ne parle pour moi. Il n'y a personne qui peut se lever. Si j'avais dit la moitié des choses qu'il a dites pendant mon interrogatoire, j'aurais eu tous ses avocats sur la tête. »