Une tempête de neige devrait frapper plusieurs régions du Québec

Une tempête de neige devrait frapper certains secteurs de l'est et le centre du Québec, selon Environnement Canada.

Une intense dépression, qui se développera sur la côte-est américaine samedi, arrivera au Québec samedi soir.

Cette tempête pourrait provoquer d'importantes précipitations de neige, de forts vents, de la poudrerie et même de la pluie verglaçante.

On prévoit que le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, par exemple, pourraient recevoir jusqu'à 30 centimètres de neige, samedi et dimanche.