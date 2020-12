Les recherches reprennent | Le message du père de l'un des jeunes pêcheurs disparus

« J'ai de la misère à m'imaginer qu'on va les retrouver au printemps. Je ne veux pas me faire dire qu'on arrête les recherches (...) L'urgence d'agir, avant la petite fenêtre de temps qui reste avant que les glaces prennent, que les gens continuent de regardez les berges, allez derrière chez vous, promenez-vous. On veut retrouver nos fils. C'est ce qu'il y a de plus important pour nous. On ne vous remerciera jamais assez. »