Delainey | Le point sur les fusillades du week-end à Montréal

« Elle n’envoie pas ses enfants à la garderie et ne veut pas envoyer son plus vieux à l’école du quartier. Cet été, elle sortait rarement avec eux parce que sa rue donne sur un endroit où il y a eu des coups de feu. Le SPVM a dit, lundi, qu’il y aurait plus de visibilité, davantage de patrouilles. On me dit que chaque fois, c’est la même chose. »