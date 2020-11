La «messe illégale» se poursuit dans Saint-Michel | «Des dizaines de personnes, accolades à l'arrivée, pas de distanciation, pas de masque»

« On me dit au SPVM qu'on attend un positionnement de la santé publique de Montréal pour ces évènements. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera sûrement pas la dernière. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'intervention quand on sait qu'un lieu de culte permet 25 personnes ou moins. La santé publique m'a dit, dimanche, qu'on ne comprenait pas pourquoi le SPVM avait dit ça. »