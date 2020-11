Mafieux au Casino de Montréal | «C’est connu depuis fort longtemps que le crime organisé va laver son argent à cet endroit»

«Tout l’argent qu’on investit dans les services policiers et de filature pour essayer d’attraper les bandits et les prisons pour les mettre dedans et pendant ce temps, on paie de l’autre côté. Et pour se payer pour les dépenses, on prend leur fric au casino et ça vient gonfler les profits de Loto-Québec qui déclare ça au ministère de Finances. C’est assez hypocrite comme système!»