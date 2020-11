Longueuil fait marche arrière | Les 15 cerfs ne seront pas euthanasiés

« J'ose croire que ce sont les cerfs qui ont eu raison (...) Il y a un produit de contraception qu'on peut offrir aux biches non nocif pour l'animal (...) Ce prix est tellement peu cher, j'ai offert de la payer pour la ville de Longueuil , de mettre la main dans ma poche et de payer la note. C'est très facile, c'est un produit qu'on met dans leur bouffe. (...) C'est sûr que ça prend un plan à long terme. On n'est pas pour convertir le parc en abattoir ou chaque deux trois ans on va abattre chaque nouveau-né. »