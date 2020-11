Procès de Gilbert Rozon | La version de l’accusé «défie la logique et n'a aucun sens»

Au procès de Gilbert Rozon, la Couronne est persuadée que la seule conclusion possible est le verdict de culpabilité.

Présentant ses arguments à la juge, jeudi après-midi, la Poursuite a notamment expliqué que la plaignante a livré un témoignage «sincère et fiable» en donnant le plus de détails possible pour un événement qui s'est produit il y a quatre décennies.

La Couronne a aussi souligné que le non-consentement a clairement été exprimé par la victime présumée et que la version des faits présentée par Gilbert Rozon, lors de son témoignage, est une version qui «défie la logique et qui n'a aucun sens».

L'accusé doit donc être déclaré coupable de viol et d'attentat à la pudeur, selon la Couronne.

La juge prononcera son verdict le mardi 15 décembre.