Delainey | Victimes de vols, des résidents du Faubourg Contrecoeur s'organisent

« Les citoyens disent que la police n'est pas assez présente et ils ont décidé d’organiser leur propre surveillance. Il y a des résidents qui, après le travail, tard le soir, font des patrouilles. D'autres le font en plein milieu de la nuit, durant quelques heures. (...) Le vol le plus fréquent concerne des catalyseurs de voitures. Cet été, on volait des vélos, des pots de fleurs, des ensembles de patio et là, ce sont les décorations de Noël. »