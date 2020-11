Pêcheurs disparus au Lac des Deux Montagnes | Les recherches reprennent lundi matin

« Des pêcheurs et résidents du coin m’ont dit que le lac des Deux Montagnes est très traître. Il y a des endroits où il est très peu profond et les vagues peuvent devenir vraiment fortes quand le vent se lève. L’eau froide, ça ne pardonne pas (...) Des rafales de vent importantes ont été enregistrées vers 13 h 30 samedi et les autorités disent que ça devait être sûrement très difficile de revenir au rivage. »