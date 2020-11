Disparition | Une adolescente de St-Hyacinthe est recherchée

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Anabelle Laprise, âgée de 16 ans, de St-Hyacinthe.

L'adolescente aurait été vue pour la dernière fois le vendredi 13 novembre vers 16h15 sur la rue Pratte, alors qu’elle se déplaçait à pied vers le Boulevard Laframboise, à Saint-Hyacinthe.

Elle pourrait se trouver dans la région de Montréal. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Taille: 1.63 m (5pi 4po)

Poids: 61kg (135lb)

Cheveux: Châtains

Yeux: Bruns

Particularités: un tatouage d’une rose au niveau de l’épaule droite et un tatouage sur la cuisse gauche avec l’inscription «Forever in my heart».

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un pantalon noir et un manteau en poils noirs.

Toute personne qui apercevrait Anabelle Laprise est priée de communiquer avec le 911.

De plus, toute information pouvant permettre de la retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.