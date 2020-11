Opération policière chez Ubisoft | Décryptage du «swatting»

« C’est vraiment pour se venger de quelque chose. Est-ce qu’ils ne sont pas contents avec la sortie d’Assassins Creed? Est-ce par rapport aux multiples causes de harcèlement qui sont se produites dans ce milieu de travail? Ou bien, ça n’a pas rapport, et c’est quelqu’un qui s’est dit : on va tester le service de police? L’enquête va le démontrer. »