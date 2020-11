Opération policière chez Ubisoft | Un méfait public pourrait être à l'origine de l'événement

« Pour nous, en ce moment, sur le toit, il n’y a personne d’autre que des employés. On s’est barricadés pour être en sécurité. Ce sont d’autres collègues de travail qui ont reçu la nouvelle de se rendre sur le toit. Les gens sont calmes. Posés. Personne ne panique. On espère juste que ça se finisse bien et sans blessés... »