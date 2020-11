C'est au tour d'Éric Salvail de voir sa crédibilité être fermement attaquée dans le cadre de son procès criminel pour agression sexuelle, harcèlement et séquestration.

Au lendemain de la plaidoirie de la Défense, la Couronne présente son exposé final dans lequel on demande au juge de rejeter « la totalité » du témoignage d'Éric Salvail puisqu'à son avis, ce témoignage libre devant le tribunal n'est pas crédible et qu'il regorge d'incohérences et de contradictions.

La procureure de la Couronne estime aussi que les propos de l'accusé sont « cousus de fil blanc » et « grossièrement mensongers ».

Rappelons qu'Éric Salvail prétend qu'il n'a absolument rien à se reprocher et qu'il ne peut tout simplement pas avoir agressé un homme en 1993 à Radio-Canada car il ne travaillait pas à cet endroit au moments des crimes qu'on lui reproche.

Or, la Couronne tente, jeudi, de démontrer que ces affirmations sont fausses.

La chroniqueuse aux affaires judiciaires au 98.5 Marie-Laurence Delainey résume ce que la Défense a soulevé mercredi pour discréditer la présumée victime, Donald Duguay.