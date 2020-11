Attaque meurtrière à Québec | Trop tôt pour invoquer la santé mentale?

Le dossier du présumé auteur de l'attaque meurtrière du Vieux-Québec, Carl Girouard, est remis au 20 novembre au palais de justice de Québec.

Lors d'une nouvelle comparution par visioconférence jeudi matin, le procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a demandé plus de temps pour déposer la preuve contre le jeune homme de 24 ans.

Me François Godin a par ailleurs servi un avertissement à ceux qui font un lien direct entre l'attaque au sabre japonais qui a fait deux morts et cinq blessés, et de possibles troubles de santé mentale.