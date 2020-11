Terribles agressions à Québec | Un homme de 24 ans «de la Rive-Nord de Montréal» a été arrêté

Un drame horrible secoue toute la province depuis samedi soir : deux personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées durant de multiples agressions à l’arme blanche survenues dans le Vieux-Québec. Le suspect, un homme de 24 ans originaire de Montréal, a été arrêté. Selon la police de Québec, il aurait agi pour des motivations personnelles et avait pour objectif de faire le plus de victimes possible.

Vers 1 h, le suspect a été arrêté non loin de l’Espace 400e, tout près du Vieux-Port de Québec. Il a été identifié par les policiers, avant d’être transporté dans un centre hospitalier à proximité. C’est un agent de sécurité du Port de Québec qui aurait d’abord repéré le suspect.

Le directeur de la Sûreté du Québec a affirmé que le suspect ne serait pas lié à un groupe terroriste, lors d’un point de presse tenu dimanche, à Québec.

Un homme de 24 ans «de la Rive-Nord de Montréal»

Le directeur de la SQ a confirmé que le suspect est un homme de 24 ans «de la Rive-Nord de Montréal», originaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il aurait mené ces agressions à l’aide d’un sabre japonais, aux alentours du Château Frontenac situé dans le Vieux-Québec, à compter de 22 h 30 samedi.

D'ailleurs, le suspect aurait stationné un véhicule près du Château Frontenac.

Les autorités ont confirmé dimanche qu’il a ensuite tué deux personnes en plus d’en blesser cinq autres.

Le suspect, qui portait un costume médiéval en ce soir d'Halloween, avait l'intention de faire le plus de victimes possible, selon le directeur du Service de police de la Ville de Québec, Robert Pigeon.

Janvier 2017

Le maire de Québec, Régis Labeaume, n'a pu s'empêcher de faire un rapprochement avec la tuerie à la grande mosquée de Québec, en janvier 2017.

Par ailleurs, il s'est voulu rassurant quant à la sécurité qui prévaut dans sa ville.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, et le député fédéral de Québec, le président du Conseil du trésor Jean-Yves Duclos, participaient également à cette conférence de presse.

Mme Guilbault a qualifié ces agressions d’« actes barbares ».

Quant au premier ministre du Québec, François Legault, il a écrit ceci sur son compte Twitter : « le Québec se réveille après une nuit d’horreur [...] Les mots me manquent pour décrire une telle tragédie. J’offre toutes mes condoléances aux proches des victimes. »